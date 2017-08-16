В Пекине увидели ослабление напряженности вокруг Пхеньяна

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нынешняя напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
Впрочем, по словам Ван И, нынешний кризис еще не преодолен.
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В ведомстве отметили, что Ван И обсудил по телефону ситуацию на Корейском полуострове с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.
"Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но"августовский кризис еще не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.
Напомним, сообщения о, якобы, поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР прокомментировал Госдеп.