Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Пекине увидели ослабление напряженности вокруг Пхеньяна

В Пекине увидели ослабление напряженности вокруг Пхеньяна

В Пекине увидели ослабление напряженности вокруг Пхеньяна
Ван И

По словам Ван И, нынешний кризис еще не преодолен

16.08.17 48
100

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нынешняя напряженность вокруг КНДР подает сигналы ослабления.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Впрочем, по словам Ван И, нынешний кризис еще не преодолен.

В ведомстве отметили, что Ван И обсудил по телефону ситуацию на Корейском полуострове с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но"августовский кризис еще не преодолен, стороны должны предпринять совместные усилия для его завершения", — сказал Ван И.

Напомним, сообщения о, якобы, поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР прокомментировал Госдеп.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Сообщения о, якобы, поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР прокомментировал ГосдепСамую большую в мире плавучую солнечную электростанцию запустили в КитаеУкраине нужно инициировать международное расследование ракетной программы КНДР, – Горбулин

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33331
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7165
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4891
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7152
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3855
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5245
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2487
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 2982 / 3319
  2. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2755 / 3084
  3. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2510 / 2771
  4. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1924 / 2142
  5. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 1694 / 1960
  6. Бальцерович завершил свою миссию в Украине 1670 / 1853
  7. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 1616 / 1752
  1. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 23 / 2944
  2. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 22 / 3319
  3. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 14 / 1752
  4. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 14 / 1978
  5. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 11 / 6563
  6. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 1960
  7. В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым 8 / 132
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.