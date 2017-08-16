В Вашингтоне имеют много вариантов действий по Венесуэле

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Во время визита в Буэнос-Айрес вице-президент США Майкл Пенс заявил, что он уверен в достижении мирного решения для Венесуэлы путем экономического и дипломатического давления на президента страны Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

По словам Пенса, во время переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри оба лидера согласились, что необходимо продолжать требовать от Мадуро проведения выборов и освобождения политических заключенных.

При этом вице-президент США не исключил и более жестких методов воздействия на власти Венесуэлы, которые "скатываются в диктатуру. США имеют много вариантов действий и оставляют за собой право применить их в отношении Венесуэлы", - подчеркнул Пенс.

Напомним, Мадуро протянул руку примирения Трампу.