После трагедии в Шарлотсвилле генсек ООН призвал бороться с расизмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с событиями в американском Шарлотсвилле призвал бороться с проявлениями ксенофобии.

"Расизм, ксенофобия, антисемитизм, исламофобия отравляют наше общество. Мы должны бороться с ними всегда, везде", - написал Гутерриш в среду, 16 августа, в Twitter.

Отметим, , 12 августа в Шарлотсвилле произошли столкновения между представителями ультраправых группировок и их противниками после решения властей демонтировать памятник командующему силами конфедератов в гражданской войне генералу Роберту Эдварду Ли, который считается противоречивой личностью в истории США. Протест поддержали, в частности, расистская группировка Ку-клукс-клан и правоэкстремистское движение Альтернативные правые.

Напомним, ходе акции один из ее участников, сторонник неонацизма, на автомобиле въехал в толпу демонстрантов. В результате одна женщина погибла и еще 19 человек получили травмы.