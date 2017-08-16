Россия урезает расходы на оборону

Об этом во время встречи с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Я хочу напомнить: значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", – заявил Путин.

Кроме того, президент РФ подчеркнул, что нужно будет "очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны".

Напомним, Путин гарантировал оккупированной Абхазии "безопасность и независимость".