Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу

Вован и Лексус говорили от имени Турчинова

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с Сергеем Войтом - генеральным директором "Южмаша", - предприятия, которое в последние дни оказалось в центре скандала с якобы утечкой в КНДР технологий двигателей для межконтинентальных баллистических ракет.

Аудиозапись разговора публикуют российские "Вести".

Они общались с Войтом от имени секретаря СНБО Александра Турчинова.

Гендиректор заявил "Турчинову", что в утечке секретной информации может быть виновата Россия или Китай, с которыми Южмаш также сотрудничает.

"А через третьи руки, объясните, как это могло попасть туда?" — от имени Турчинова спрашивает Лексус.

"На сегодняшний день я не представляю, как это могло попасть. Никак. Могло только попасть через нашего соседа. Они разработчики этой документации", — отвечает Войт.

Напомним, сообщения о, якобы, поставках Украиной ракетных двигателей в КНДР прокомментировал Госдеп.