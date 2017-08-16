Навального "ни за что и никогда" не зарегистрируют кандидатом в президенты, - ЦИК РФ

Вероятность регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты России ничтожно мала.

Об этом заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает РБК.



По ее словам, стать кандидатом Навальному поможет только чудо: отмена приговора по делу "Кировлеса" или внесение изменений в закон о выборах, позволяющих регистрацию кандидатов с судимостью.



Как отметила Памфилова, приговор по делу "Кировлеса" не был обжалован в кассационной инстанции.

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ЦИК не будет регистрировать Навального под давлением его сторонников, заверила Памфилова.

"Если обойдемся без чудес и законы остаются прежними, то кто меня заставит его зарегистрировать? Никто! Никто, даже если давить будут со всех сторон. Не я этот закон принимала, но если он действует, нарушать его не намерена и уходить под чьим-то давлением тоже не намерена", - добавила глава ЦИК.

Напомним, ранее Навальному официально отказали в гипотетической возможности стать президентом РФ.