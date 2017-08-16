Фирмы-прокладки "наварили" на строительстве Восточного космодрома в России четверть всего финансирования

При этом задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что до четверти средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, уходило к фирмам-"прокладкам".

"Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями", - заверил вице-премьер.

Напомним, в 2014-2015 годах против бывшего главы Дальспецстроя Юрия Хризмана и руководства ряда компаний-подрядчиков строительства были возбуждены уголовные дела в связи с невыплатой зарплат и невыполнением обязательств. В 2015 году прокурорами возбуждено 35 уголовных дел, общий ущерб от нарушений при строительстве космодрома оценивался правоохранительными органами РФ в 5,4 млрд руб.; в 2016 году - 17 уголовных дел, нарушения на сумму 2,5 млрд руб.

На март 2017 года задолженность по зарплате строителям космодрома составляет около 175 млн руб.