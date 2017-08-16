Россияне уверяют, что стали меньше пить, - опрос

Половина опрошенных сказали, что употребляют алкоголь в тех же объемах, как и год назад

Результаты социологического исследования фиксируют снижение уровня потребления алкоголя в России.

Если в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, то в 2017 году - уже 39%.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ВЦИОМ.

Среди потребителей алкоголя 44% в последний год снизили объемы выпиваемого спиртного (об увеличении объемов выпитого сказали лишь 4%).

Еще 50% россиян сказали, что употребляют алкоголь в тех же объемах, как и год назад.

По данным исследования, выпивают время от времени 59% граждан РФ, однако в подавляющем большинстве случаев - не чаще нескольких раз в месяц.

Напомним, спиртопровод в Молдову обнаружен в Черновицкой области.