Petya A выудил у мирового судоходного гиганта сотни миллионов долларов

Датская судоходная и логистическая компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что в результате атаки вируса-вымогателя Petya А потеряла около $200-300 млн.

Соответствующие подсчеты содержатся в финансовом отчете компании за второй квартал текущего года, на который ссылаются мировые СМИ.

"В последнюю неделю квартала мы подверглись кибератаке, которая в основном затронул Maersk Line, APM Terminals и Damco. Это негативно отразилось на объемах деятельности компании в течение нескольких недель в июле и скажется на показателях третьего квартала",— заявил гендиректор Moller-Maersk Сёрен Скоу.

Компания оценила убыток в результате масштабной атаки вируса-вымогателя в $200-300 миллионов. Этот убыток будет учтен в ее отчетности за третий квартал.

В компании пояснили, что ее IT-системы подверглись кибератаке через программу, используемую для подачи налоговой отчетности в Украине. Несмотря на действия вируса, в целом выручка Moller-Maersk за первые полгода увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $18,57 млрд, говорится в документе.

Напомним, распространение вируса началось 27 июня. Кибератака первоначально затронула нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России, в Украине и в Европе. Спустя несколько дней заражения были зафиксированы в Америке и Азии.