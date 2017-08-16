КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка США

Северная Корея, вероятно, способна сама производить ракетные двигатели и не зависит от зарубежный поставок.

Об этом сообщает американская разведка, передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.



"У нас есть разведывательные данные, которые позволяют предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Напротив, мы считаем, что у них есть способность самостоятельно производить двигатели", - говорит один из американских разведчиков.

Напомним, 14 августа американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб утверждала, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам (или краже технологий производства) мощных ракетных двигателей украинского завода "Южмаш", который исторически связан с российской ракетной программой.

Впоследствии секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг это сообщение, отметив, что Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.



В государственном предприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что не поставляли в Россию ни ракеты, ни их детали, в том числе ракетные двигатели, а также не имеют никакой связи с ракетными программами Северной Кореи.



Между тем и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко не исключает, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.