Евросоюз рассмотрит предложение Лондона о временном таможенном союзе

В Еврокомиссии приняли к сведению просьбу Великобритании о том, чтобы предусмотреть период временного таможенного союза с ЕС после Brexit, и пожелания Лондона относительно будущих торговых отношений сторон. Об этом заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт, передает Интерфакс-Украина.

"Но мы обратимся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода (Великобритании из ЕС, – ред.)", – сказала Брейдтхардт.

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При этом она сослалась на слова руководителя переговорной команды ЕС Мишеля Барнье о том, что беспроблемная торговля сторон "невозможна вне единого рынка и таможенного союза".