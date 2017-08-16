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Главная » Мир » Интернет-провайдер в США не выдал данные о недовольных Трампом

Интернет-провайдер в США не выдал данные о недовольных Трампом

Интернет-провайдер в США не выдал данные о недовольных Трампом
Протесты в США / Фото: Getty Images

Провайдер назвал требование минюста следственным перегибом и превышением власти

16.08.17 110
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Министерство юстиции США потребовало от калифорнийского интернет-провайдера DreamHost предоставить данные на всех подписчиков и посетителей сайта Disrupt J20.org, который организовал ряд протестов, потрясших Вашингтон 20 января 2017 года, в день инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Провайдер ответил отказом. В прошлую пятницу, 11 августа, адвокаты DreamHost представили в суд 60-страничное ходатайство с просьбой поддержать его в борьбе с прокурорами.

Сайт, название которого переводится как "Сорвать 20 января", содержит общую информацию о гражданском неповиновении и объявления о ряде мероприятий, проводящихся в Вашингтоне.

Протесты, организованные с его помощью 20 января, проходили в режиме "прямого действия", то есть достаточно агрессивно.

Власти обвинили более 200 их участников в уличных беспорядках и порче имущества.

Прокуроры утверждают, что часть подозреваемых была связана с сайтом Disrupt J20. Судебный ордер на изъятие его содержимого включает журнал регистрации посетителей и их IP-адреса, контактную информацию, а также все имеющиеся у сайта фотографии.

DreamHost говорит, что речь идет о 1,3 млн IP-адресов, а также адресах электронной почты и фотографиях тысяч людей, и характеризует требование минюста как "следственный перегиб и превышение власти".

На стороне провайдера правозащитники и сторонники нестесненной свободы Интернета.

DreamHost препирается с минюстом еще с июля, но публичный протест против происходящего провайдер выразил лишь в этот понедельник, 14 августа.

В заявлении на сайте говорится: "Затребованная прокурорами информация может быть использована для выявления людей, которые пользовались этим сайтом для того, чтобы реализовать свободу слова, гарантированную первой поправкой к Конституции. Этого достаточно, чтобы встревожить любого".

Провайдер отмечает, что регулярно выполняет требования правоохранительных органов, расследующих уголовные преступления его пользователей и вооруженных законным судебным ордером. Но сейчас его юрисконсульт Крис Газарян нашел ордер минюста дефектным, сочтя, что тот требует слишком много информации и этим нарушает свободу слова.

В сообщениях пользователи на форуме DreamHost выражают единодушие в осуждении прокурорских требований.

"Я горд тем, что выступаю против Трампа", – гласил один.

"Как я могу помочь вам в борьбе против требования предоставить архивы? – гласил другой. – Могу ли я прислать деньги на адвокатов? Спасибо за то, что вы боретесь за право пользователей на конфиденциальность!"

Слушание по этому поводу состоится 18 августа в вашингтонском суде. Знающие люди говорят, что исход дела неясен.

Вашингтонский профессор-правовед Орин Керр написал 15 августа в Washington Post, что на первый взгляд судебный ордер, который пытается опротестовать провайдер, не кажется ему проблематичным.

Как показывает буквальное прочтение ордера, он приказывает DreamHost выдать прокурорам всю информацию с сайта "Сорвать 20 января".

DreamHost настаивает на том, чтобы у него требовали не всю информацию, а лишь ту, которая относится к конкретным пользователям сайта, помогшего организовать январские протесты.

В США прецедентное право, а в прошлом большинство судей отвергали аналогичные доводы, отмечает Керр.

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