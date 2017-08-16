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Главная » Мир » Филиппинские полицейские за сутки убили 32 человека

Филиппинские полицейские за сутки убили 32 человека

Филиппинские полицейские за сутки убили 32 человека
Филиппинский полицейский / Фото: informationng.com

Погибших подозревали в преступлениях, связанных с наркотиками, они были вооружены и оказывали сопротивление офицерам

16.08.17 166
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Во время 24-часового антинаркотического рейда 15 августа на Филиппинах полиция убила 32 человека. Об этом сообщает ВВС-Украина.

Это самое большое количество жертв за один день в войне с наркоторговлей, которую в 2016 году объявил президент страны Родриго Дутерте.

Рейды прошли в провинции Булакан, к северу от столицы страны Манилы. Операция, длившаяся от полуночи до полуночи, состояла из десятков рейдов.

По сообщению полиции, погибших подозревали в преступлениях, связанных с наркотиками, они были вооружены и оказывали сопротивление офицерам. Более 100 человек были арестованы, у них изъяты наркотики и оружие.

Напомним, тысячи людей были убиты после того, как президент Филиппин Родриго Дутерте начал войну с наркотиками в 2016 году, позволив убийство без суда. Кампания вызвала международную критику из-за количества погибших. 

Ранее Дутерте заявил, что наркодельцов, наркозависимых и прочих связанных с наркобизнесом филиппинцев ждет такая же расправа, какую в XX веке организовал Адольф Гитлер в отношении евреев. 

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