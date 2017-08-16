В Германии поймали швейцарского шпиона

Немецкая прокуратура предъявила гражданину Швейцарии обвинения в шпионаже. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Прокуратура обвиняет швейцарца в том, что он по поручению швейцарской разведки шпионил за налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, в частности, целым рядом сотрудников налоговых органов, чтобы узнать обстоятельства покупки немецкими налоговиками компакт-дисков с данными о немцах-клиентах швейцарских банков, которые уклоняются от уплаты налогов.

По данным прокуратуры, не позднее июля 2011 года мужчина получил от Федеральной службы разведки Швейцарии (NDB) указание собирать информацию о порядке работы немецких налоговиков в связи с приобретением таких дисков.

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Мужчина был арестован во Франкфурте-на-Майне в конце апреля текущего года и с тех пор находится в следственном изоляторе.

По сообщению немецких СМИ, в рамках данного дела федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении еще трех сотрудников NDB.