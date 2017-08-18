Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья
Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья
Фото: wikipedia.org

Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья

Немецкий режиссёр Кристиан Петцольд рассказал Фокусу о том, что останется от человека, если отобрать у него работу

Мария Бондарь - 18.08.17 49
000

"Хотите узнать побольше об одиночестве — спросите меня, мы с ним старые знакомые", — говорит женатый 56-летний мужчина, вокруг которого постоянно роятся молоденькие ассистентки. Они приносят кофе, уточняют расписание встреч, заказывают авто, которое везёт его обедать, и пытаются не допустить к нему случайных людей. Однако случайные люди то и дело находят бреши в обороне и подходят поближе — кто автограф попросит, кто селфи сделает, кто задаст вопрос или сделает комплемент. Их можно понять. Не каждый день в Украину приезжает одна из центральных фигур европейского кинематографического неореализма — режиссёр и сценарист Кристиан Петцольд. Его считают лидером целого направления в киноискусстве, получившего название "Берлинская школа".

Тень отца Петцольда

Встретились мы на Международном одесском кинофестивале. Кристиан возглавлял жюри международной программы, поэтому каждый второй человек с фестивальным бейджем хотел перекинуться с ним парой слов.

— Вы окружены вниманием и жалуетесь на одиночество?

— Не жалуюсь, давно к нему привык. Представляете, что значит родиться и вырасти в захолустном уголке Северного Рейна – Вестфалии. Одинаковые лица, одни и те же разговоры день за днём. А ты меняешься, потому что растёшь и не знаешь, что со всем этим делать. Всё вокруг выглядит таким чужим, даже твои родители — простые рабочие люди, они вписываются в обстановку провинциального городка, они часть общей картины, а ты нет. Я не знал тогда, чего хочу от будущего, но ни за что на свете не согласился бы повторить путь своих родителей.

В начале 1970-х отец Кристиана остался без работы. Мальчику тогда было чуть больше десяти. Петцольд-старший замкнулся в себе и почти перестал общаться с кем бы то ни было, включая собственную семью. Его жена с трудом справлялась с ролью единственного кормильца — сил и времени на разговоры с ребёнком не оставалось.

— Потеря работы для отца оказалась равносильна смерти. Для него, как и для миллионов ему подобных, вопрос "Кто я? Что собой представляю?" был неразрывно связан с вопросом "Чем я зарабатываю на жизнь?" Оказавшись безработным, он как бы перестал существовать. Ужас в том, что большинство людей попадает в эту ловушку сознания — идентифицирует себя по профессиональному или цеховому признаку. Если бы мы познакомились на вечеринке, вы, представляясь, назвались бы журналистом, а я — режиссёром. Меня всегда интересовало, что происходит с человеком, если лишить его профессиональной самоидентификации, эта тема есть во многих моих фильмах.

"Представляете, что значит родиться и вырасти в захолустном уголке Северного Рейна – Вестфалии"

Одинаковые лица, одни и те же разговоры день за днём

— Отец, потеряв работу, как будто умер, поэтому в ваших картинах так много призраков и смертей?

— Отчасти. Кино вообще территория призраков. Все эти актёры, которых давно нет в живых, а мы видим их на плёнке молодыми и красивыми, — чем не привидения? Да и сами мы, сидящие в зрительном зале, видящие всё, знающие больше героев, но не способные к ним обратиться и вообще хоть как-то повлиять на происходящее, разве не напоминаем души умерших.

Бегство в Берлин

В детстве эти привидения спасали вас от одиночества?

— В городке Ханна, где я рос, был только один кинотеатр, и тот закрылся за пять лет до моего рождения. От унылой реальности я скрывался в библиотеке. Всё время ждал, что кто-то приедет и спасёт меня. Эдакий мессия в нашей глуши.

— Кто бы это мог быть?

— Одним из самых популярных печатных медиа в Германии тех времён был журнал "Фильм Критика". Я им зачитывался и восхищался одним из пишущих редакторов, режиссёром-документалистом Харуном Фароки. Вот кто был моим героем. Хотя, конечно, Харун никогда не поехал бы в Ханн, вместо этого мне самому пришлось отправиться в Берлин. Я поступил в Берлинский университет и следующие несколько лет посвятил изучению немецкой литературы, хоть и понимал, конечно, что не стану заниматься ею всю жизнь. Но, во-первых, я вообще не знал, чего хочу. Во-вторых, филологический факультет был не столько образовательной базой для будущей профессии, сколько шансом вырваться из провинции. Берлин — лучший в мире город, там оказалось много таких же, как я, беженцев из захолустья, мы старались держаться вместе.

В университете Кристиан увлёкся любительским футболом. Играл он неплохо, поэтому получал приглашения от сильных команд, участвовавших в межрегиональных турнирах. И вот в команде по названием "Тасмания" партнёром Петцольда оказался герой его детства. Фароки тогда переживал творческий кризис. После трёх очень удачных документальных фильмов, полюбившихся и зрителям, и критикам, Харун снял свою первую и единственную художественную картину, которая с треском провалилась.

— Так мы сошлись. Я — двадцатидвухлетний растерянный мечтатель, не знающий, куда податься после учёбы, и он — депрессирующий разочарованный мастер. Стали лучшими друзьями. Следующие двадцать пять лет до самой его смерти не было дня, чтобы мы не побеседовали. Часто говорили о работе. Его, как и меня, интересовал вопрос профессиональной самоидентификации. Харун хотел быть режиссёром игровых фильмов, но в итоге вернулся к документалистике. Его нельзя назвать моим наставником, но он определённо указал мне дорогу в жизни. Наслушавшись его рассказов о кино, я понял, чем хочу заниматься.

Настоящей звездой Кристиан Петцольд стал только после выхода на экраны драмы "Барбара" (2012 год). Судите сами — "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру, три номинации на премию Европейской киноакадемии, успешный прокат по всему миру

Возвращение призраков

Фароки рассказывал молодому другу о тонкостях съёмочного процесса, а потом и вовсе взял его в ассистенты. Познакомил с известными кинокритиками и редакторами специализированных журналов. Через несколько лет Петцольд поступил в Немецкую академию кино и телевидения. К моменту поступления он уже мог похвастать внушительным количеством опубликованных авторских текстов о кинематографе и опытом работы на съёмочной площадке. Его дипломный фильм "Авиатриссы", снятый в 1994 году, получил несколько благосклонных рецензий, но блестящего будущего не обещал. Кое-кто из преподавателей академии даже предположил, что талантливый выпускник рискует пополнить ряды богемных безработных, перебивающихся мелкими халтурами, если не научится снимать более коммерческое кино.

— Меня огорчает непрекращающийся разговор о коммерческом продукте и о деньгах. Мой отец всё время думал о деньгах, но его по крайней мере можно было понять, он действительно складывал пфенниг к пфеннигу по необходимости. Когда так же ведут себя люди в дорогих костюмах, это раздражает. Если в моей нынешней известности есть что-то хорошее, так это возможность относительно легко находить финансирование для новых картин, ни под кого не подстраиваясь, не проходя через сито питчингов. На это потребовалось время — десять лет.

О Кристиане Петцольде заговорили в 2005-м после фильма "Призраки". Это был довольно тяжёлый для восприятия публики психологический триллер, пронизанный одиночеством и безысходностью. Главная героиня — замкнутая, хмурая девочка-подросток Нина, которая убирает мусор в городском парке, ненавидит свою жизнь, но не знает, чего хочет, — чем-то напоминает самого Кристиана до отъезда из Ханна. Как и Петцольд когда-то, Нина ждёт, что кто-то придёт и спасёт её от унылой повседневности. Появление дерзкой бунтарки Тони, которая с лёгкостью выходит за рамки дозволенного, кажется ей подарком небес. Позже оказывается, что Тони ещё более растеряна и несчастна, чем её младшая подруга. Сценарий этой картины Кристиан и Харун написали вместе. Критики приняли её на ура. "Призраки" были включены в программу Венецианского кинофестиваля и признаны лучшим фильмом года German Film Critics Association. Не менее удачной оказалась снятая через два года картина "Йелла" — о женщине, сбежавшей из маленького городка в поисках лучшего будущего.

"Кино вообще территория призраков. Все эти актёры, которых давно нет в живых, а мы видим их на плёнке молодыми и красивыми — чем не привидения?"

Настоящей звездой Кристиан Петцольд стал только после выхода на экраны драмы "Барбара" (2012 год). Судите сами — "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру, три номинации на премию Европейской киноакадемии, место в пятёрке лучших иностранных фильмов по версии Национального совета кинокритиков США плюс успешный прокат по всему миру. И снова в центре внимания темы бегства и одиночества.

— Почему в большинстве ваших фильмов на первом плане женские образы?

— Я самовыражаюсь в кино, но не хочу, чтобы истории были совсем уж автобиографическими.

Ему удалось вырваться из Ханна. Впрочем, время от времени он вынужден возвращаться — там всё ещё живёт мама. Для фрау Петцольд успех сына — возможность показать соседям глянцевый журнал с его фотографией на обложке или собрать знакомых и родственников перед телевизором, когда показывают её мальчика. Кристиан тысячу раз просил мать не говорить о нём с соседями, но всё бесполезно. Обсуждение знаменитостей — одно из немногих развлечений, доступных в Ханне. Больше всего не свете он хотел быть подальше от этого городка и в итоге стал неотъемлемой частью его жизни.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , , ,
Читайте по теме
Дариус-киллер. Зачем смотреть кинокомедию «Телохранитель киллера»Немцы дали Киеву €280 тысяч, чтобы сделать из него "умный город"Варшава хочет от Берлина компенсации за потери во Второй мировой войне

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34977
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8804
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5270
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7627
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4384
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6466
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2856
  1. Как выглядит бывший центральный гастроном Киева спустя два месяца после пожара 5149 / 5516
  2. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 2548 / 2793
  3. Кабмин планирует уменьшить социальные нормы пользования газом 2353 / 2580
  4. Зарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя 1443 / 1633
  5. Дом Булгакова в Киеве покрылся метровыми трещинами 1434 / 1594
  6. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 1357 / 1561
  7. Из Парижа за один день выселены тысячи мигрантов 1304 / 1516
  1. 18 августа 1941-го советская армия взорвала Днепрогэс, утопив десятки тысяч мирных жителей Запорожья 20 / 2793
  2. Двор культуры. Как на Ильинской, 16 живёт андеграунд 15 / 1561
  3. Первые выборы в 202 объединенных громадах пройдут 29 октября, - ЦИК 10 / 1247
  4. Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях 10 / 1200
  5. Зарплаты украинским чиновникам повысят за счет Брюсселя 8 / 1633
  6. Путинский немец. Почему Шредер не хочет жить на одну зарплату 8 / 1550
  7. Дом Булгакова в Киеве покрылся метровыми трещинами 8 / 1594
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.