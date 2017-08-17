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Главная » Мир » Великобритания отложит до декабря второй этап переговоров по Brexit
Великобритания отложит до декабря второй этап переговоров по Brexit
Фото из открытых источников

Великобритания отложит до декабря второй этап переговоров по Brexit

В Британии подождут результатов выборов в Германии

17.08.17 36
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Правительство Британии отложит следующий этап переговоров по Brexit до декабря 2017 года. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на собственные источники, передает РБК-Украина.

Это связано с тем, что в Британии ожидают результатов выборов в Германии.

Как сообщает издание, некоторые члены правительства Великобритании предполагают, что возможное изменение в коалиции сделает переговоры о Brexit более легкими, чем сейчас.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила перейти к следующему этапу переговоров с Европейским союзом по Brexit.

Так, Британия стремится начать говорить о своих взаимоотношениях с Европой, опасаясь волнений граждан и инвесторов. В свою очередь, Брюссель настаивает на том, что сначала необходимо добиться прогресса в отношении договоренностей о Brexit.

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