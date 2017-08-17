Великобритания отложит до декабря второй этап переговоров по Brexit

Правительство Британии отложит следующий этап переговоров по Brexit до декабря 2017 года. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на собственные источники, передает РБК-Украина.

Это связано с тем, что в Британии ожидают результатов выборов в Германии.

Как сообщает издание, некоторые члены правительства Великобритании предполагают, что возможное изменение в коалиции сделает переговоры о Brexit более легкими, чем сейчас.

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Ранее сообщалось, что Великобритания предложила перейти к следующему этапу переговоров с Европейским союзом по Brexit.

Так, Британия стремится начать говорить о своих взаимоотношениях с Европой, опасаясь волнений граждан и инвесторов. В свою очередь, Брюссель настаивает на том, что сначала необходимо добиться прогресса в отношении договоренностей о Brexit.