Журналисты нашли российский след в неонацистских беспорядках в Шарлотсвилле

Организатор неонацистского марша в Шарлотсвилле (США) Ричард Спенсер является большим поклонником Владимира Путина и часто появляется на Russia Today как "политический эксперт".

Об этом сообщает "Радио Свобода".



Ранее он был женат на русской пропагандистке Нине Куприяновой (также известной как Nina Byzantina), которая переводила на английский язык труды лидера российских ультраправых Алексадра Дугина. Оба утверждают, что уже не живут вместе.



Спенсер несколько раз появлялся в эфире RT, а Куприянова - в эфире московского шовинистического телеканала "Царьград", который некоторое время возглавлял Дугин (ранее публиковалась на официальной странице RT, однако позже телеканал удалил ее материлы). Владельцем "Царьграда" является "православный" олигарх Константин Малофеев, известный также за счет своей финансовой поддержки пророссийских террористических организаций Донбасса.

Напомним, 12 августа несколько сотен националистов собрались на акцию в кампусе университета Вирджинии в США, протестуя против намерения властей убрать памятник генералу войск Конфедерации Роберту Эдварду Ли. Генерал Роберт Ли является одним из самых известных американских военачальников XIX века.



Во время акции протеста произошли столкновения. Власти города объявили режим чрезвычайного положения и привлекли бойцов Нацгвардии для разгона демонстрантов.



Президент США Дональд Трамп осудил беспорядки и призвал американцев к единению.



Впоследствии стало известно, что неизвестный на автомобиле протаранил группу демонстрантов. В результате наезда автомобиля в Шарлотсвилле пострадали 19 человек, еще один человек погиб.