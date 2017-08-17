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Главная » Мир » Ирак попросил у мира помощи в расследовании преступлений ИГИЛ

Ирак попросил у мира помощи в расследовании преступлений ИГИЛ

Ирак попросил у мира помощи в расследовании преступлений ИГИЛ
Боевики ИГИЛ / Фото: cont.ws

Важно привлечь боевиков "Исламского государства" к ответственности именно в иракских судах

17.08.17 24
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Ирак обратился к международному сообществу с просьбой о помощи в поиске и документировании доказательств преступлений, совершенных боевиками ИГИЛ.

Об этом говорится в письме министра иностранных дел Ирака Ибрагима аль-Джаафари в Совет Безопасности ООН, передают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Мы просим международное сообщество о помощи в предоставлении экспертизы для криминализации ИГИЛ", - говорится в письме.  

Аль-Джаафари также подчеркнул важность привлечения боевиков ИГИЛ к ответственности именно в иракских судах.  

В свою очередь, в миссии Великобритании в ООН заявили, что вместе с Ираком разрабатывают проект резолюции Совбеза. Однако, когда именно резолюция будет вынесена на голосование, до сих пор непонятно.  

Reuters напоминает, что в прошлом году эксперты ООН обвинили ИГИЛ в совершении геноцида против езидов в Сирии и Ираке. По их убеждению, членов этой религиозной общины уничтожают путем сексуального рабства, убийств и других преступлений.  

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