Плюс 23 пункта. Как чувствует себя Украина в рейтинге самых удобных для бизнеса стран
Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала очередной рейтинг удобства налоговой системы разных стран для ведения бизнеса. Украина в нём оказалась на 84-м месте
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