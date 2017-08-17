После Brexit граждане Евросоюза смогут ездить в Британию без виз, – СМИ

Однако это не означает, что европейцы получат право на бессрочное пребывание в стране

Граждане стран ЕС после Brexit будут освобождены от обязанности получения визы для посещения Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, передает Европейская правда.

По данным источников, это положение включено в миграционную политику Великобритании после ее выхода из состава ЕС. Однако это не означает, что европейцы получат право на бессрочное пребывание в стране.

Если они захотят остаться работать в Великобритании, они должны будут соответствовать новым миграционным требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз рассмотрит предложение Лондона о временном таможенном союзе

Министры неоднократно говорили, что хотя Brexit даст правительству право контролировать иммиграцию, это не значит, что иммиграция будет прекращена полностью. В частности, в правительстве высказывали намерения позволить компаниям нанимать квалифицированных работников из стран ЕС.

Были также призывы к правительству использовать квоты на количество квалифицированных рабочих, прибывающих в Великобританию. Но источники отрицают возможность введения системы квот.

Хотя гражданам ЕС не потребуется виза для пересечения границы и въезда в Британию после Brexit, это не означает продолжение свободы передвижения, которая предусматривает право работать в другом государстве-члене.