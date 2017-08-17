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Главная » Мир » После Brexit граждане Евросоюза смогут ездить в Британию без виз, – СМИ

После Brexit граждане Евросоюза смогут ездить в Британию без виз, – СМИ

После Brexit граждане Евросоюза смогут ездить в Британию без виз, – СМИ
Фото: Shutterstock

Однако это не означает, что европейцы получат право на бессрочное пребывание в стране

17.08.17 59
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Граждане стран ЕС после Brexit будут освобождены от обязанности получения визы для посещения Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, передает Европейская правда.

По данным источников, это положение включено в миграционную политику Великобритании после ее выхода из состава ЕС. Однако это не означает, что европейцы получат право на бессрочное пребывание в стране.

Если они захотят остаться работать в Великобритании, они должны будут соответствовать новым миграционным требованиям.

Министры неоднократно говорили, что хотя Brexit даст правительству право контролировать иммиграцию, это не значит, что иммиграция будет прекращена полностью. В частности, в правительстве высказывали намерения позволить компаниям нанимать квалифицированных работников из стран ЕС.

Были также призывы к правительству использовать квоты на количество квалифицированных рабочих, прибывающих в Великобританию. Но источники отрицают возможность введения системы квот.

Хотя гражданам ЕС не потребуется виза для пересечения границы и въезда в Британию после Brexit, это не означает продолжение свободы передвижения, которая предусматривает право работать в другом государстве-члене.

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