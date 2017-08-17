Минюст РФ внес Свидетелей Иеговы в список экстремистов

В России около 170 тысяч последователей этой религиозной организации

Министерство юстиции России включило Свидетелей Иеговы в список организаций, которые запрещены и подлежат ликвидации на территории России, объясняя такое решение применением закона о противодействии экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"16 августа 2017 года минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", включена религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций", – сказано в сообщении.

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Напомним, 17 июля 2017 года Верховный суд России утвердил постановление о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Решение суда вступило в силу. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

В ряде городов России уже возбуждены уголовные дела о продолжении деятельности Свидетелей Иеговы после судебного запрета, а также о "вовлечении в деятельность" этой организации.