Шредер не снимет свою кандидатуру в совет директоров Роснефти

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, кандидатура которого выдвинута в совет директоров Роснефти, отверг критику оппонентов и не намерен отказываться от новой должности.

Об этом он заявил в интервью швейцарской газете "Blick", выдержки из которого цитируют мировые СМИ.

По словам Шредера, он понимал, что о его выдвижении будут говорить в Германии, но считает происходящее травлей, связанной с предстоящими выборами в Бундестаг. "Это политическая кампания в поддержку Ангелы Меркель, - сказал он. - Ей хотят помочь, оклеветав меня", - считает Шредер.

Отметим, накануне от бывшего канцлера дистанцировался и лидер Социал-демократической партии Мартин Шульц, который еще в мае стоял с ним на одной сцене во время партийного съезда. "Это его личное дело и не связано с СДПГ, но я бы так не поступал", - заявил Шульц на своей странице в Facebook.

Напомним, Роснефти не понравилось решение суда ЕС: его назвали незаконным и политизированным.