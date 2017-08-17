Трампу печально видеть, как историю и культуру США разрывают на части

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение властей в ряде штатов снести памятники конфедератам после столкновений в Шарлотсвилле.



По его словам, эти меры являются попыткой переписать историю, так как Соединенные Штаты как государство, по сути, были созданы именно конфедератами. Поэтому сносить эти памятники — печально и глупо, считает президент.



"Печально видеть, как историю и культуру нашей великой страны разрывают на части, убирая скульптуры и памятники. Вы не можете изменить историю, но вы можете извлечь из нее уроки", — цитируют Twitter Трампа мировые СМИ.



"Роберт Ли, Стоунуол Джексон — кто следующий, Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон? Так глупо!", — добавил президент, напоминая, что отцы-основатели США также были из числа конфедератов и рабовладельцев.



Трамп также отметил, что с ликвидацией памятников из городов и парков исчезнет красота, которую нечем будет заменить.

Отметим, накануне власти американского города Балтимор (штат Мэриленд) на фоне событий в Шарлотсвилле приняли решение демонтировать памятники четырем деятелям Конфедерации времен гражданской войны в США. Речь идет о памятниках Роберту Ли и Томасу Джексону — ключевым генералам Юга в войне северных и южных штатов в XIX веке. Также были демонтированы памятники солдатам-конфедератам, женщинам Конфедеративных штатов и экс-судье Верховного суда Роберту Тейни, причастном к решению 1857 года, в соответствии с которым афроамериканец Дред Скотт не имел права на гражданство США из-за цвета кожи.

Напомним, в минувшие выходные в Шарлотсвилле произошли ожесточенные стычки ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей снести памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Один человек погиб, еще 19 пострадали.