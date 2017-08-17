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Главная » Мир » Самая молодая в истории лауреат Нобелевской премии мира поступила в Оксфорд

Самая молодая в истории лауреат Нобелевской премии мира поступила в Оксфорд

Самая молодая в истории лауреат Нобелевской премии мира поступила в Оксфорд
Малала Юсафзай / Фото: AFP/GETTY IMAGES

20-летнюю Малалу Юсафзай чуть не убили талибы в Пакистане за то, что она отстаивала в стране права девушек на образование

17.08.17 230
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Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай, которая живет в Бирмингеме, поступила в Оксфордский университет после того, как получила результаты экзамена на аттестат о среднем образовании.

Об этом сообщает в четверг BBС. Украина.

"Она будет изучать философию, политику и экономику в Lady Margaret Hall", - говорится в сообщении.

20-летнюю девушку чуть не убили талибы в Пакистане за то, что она отстаивала в стране права девушек на образование.

В марте правозащитница призналась, что получила предложение изучать три предмета в университете Великобритании.

Она будет изучать тот же курс в том же колледже, что и Беназир Бхутто, бывший премьер-министр Пакистана, которая погибла в 2007 году.

Малалу Юсафзай тяжело ранили в голову в 2012 году, когда она возвращалась домой из школы. После этого она с семьей переехала в Британию.

В апреле Малала стала самым молодым посланником мира ООН.

В 2014 году Юсафзай стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира в истории премии.

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