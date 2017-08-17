Варшава хочет от Берлина компенсации за потери во Второй мировой войне

МИД Польши хочет, чтобы Германия возместила стране потери во время Второй мировой войны.
Об этом заявил глава ведомства Витольд Ващиковский, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Interia.pl.
"МИД, как и большинство поляков хотел бы, чтобы Польше был возмещен ущерб, причиненный во времена Второй мировой войны. Это очевидно. И в МИДе нет никого, кто был бы с этим не согласен. Остается только вопрос, как это сделать и когда", - уточнил министр.
Напомним, Полторак поведет колонну украинских военных по Варшаве.