Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России арестовали руководителей путинского авиаотряда

В России арестовали руководителей путинского авиаотряда

В России арестовали руководителей путинского авиаотряда
Фото: Avia-mir.ru

Проблема - в импортозамещении и "откатах"

17.08.17 2319
100

Двое членов руководства авиационного отряда "Россия", подчиняющегося управлению делами президента, взяты под стражу.

Заместителя гендиректора "России" Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана обвиняют в хищении бюджетных средств.

Члены руководства "России", пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант", были арестованы еще 13 июля, однако известно об этом стало лишь 16 августа, когда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на избранную Рейхтману меру пресечения. Апелляция была отклонена.

Следствие считает, что Рейхтман и Тюрин вместо того, чтобы приобрести по программе импортозамещения произведенную в России мобильную установку проверки гидросистем самолетов, купили аналогичное оборудование из Нидерландов. При этом, по версии СК, оно обошлось "России" на 32 миллиона дороже, чем российский аналог. Следствие предполагает, что часть переплаченных средств руководители предприятия получили в виде "отката".

Отметим, в отношении членов руководства летного отряда "Россия" уже расследуется одно уголовное дело, фигурантами которого являются 12 человек, включая бывшего гендиректора Ярослава Одинцева. Их обвиняют в завышении сметы при ремонте систем кондиционирования самолетов, которые эксплуатируются предприятием, более чем на 46 миллионов рублей. 

Напомним, специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой первых лиц РФ, в том числе президента, премьер-министра, главы МИД и спикеров верхней и нижней палат парламента.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Прикарпатье подделывали ID-карты для пересечения границыСуд отпустил Шабунина под личное обязательствоФирмы-прокладки "наварили" на строительстве Восточного космодрома в России четверть всего финансирования

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 34367
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 8386
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5124
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7457
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4199
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 6069
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2728
  1. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3211 / 3538
  2. На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал 2774 / 3110
  3. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 2357 / 2565
  4. Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ 2063 / 2317
  5. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1972 / 2144
  6. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 1906 / 2157
  7. КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка США 1906 / 2127
  1. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 24 / 2565
  2. Дело смелых. Почему врачи должны говорить о своих ошибках 15 / 2157
  3. 66 народных депутатов до сих пор не стали авторами ни одного закона 9 / 1814
  4. От Карпат до Чёрного моря. Что посмотреть в путешествии по Днестру 8 / 710
  5. Грех на душу: РПЦ в Крыму готовит детей к войне 7 / 1036
  6. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7 / 8386
  7. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 7 / 7058
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.