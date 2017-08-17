В России арестовали руководителей путинского авиаотряда

Двое членов руководства авиационного отряда "Россия", подчиняющегося управлению делами президента, взяты под стражу.

Заместителя гендиректора "России" Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана обвиняют в хищении бюджетных средств.

Члены руководства "России", пишет "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант", были арестованы еще 13 июля, однако известно об этом стало лишь 16 августа, когда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на избранную Рейхтману меру пресечения. Апелляция была отклонена.

Следствие считает, что Рейхтман и Тюрин вместо того, чтобы приобрести по программе импортозамещения произведенную в России мобильную установку проверки гидросистем самолетов, купили аналогичное оборудование из Нидерландов. При этом, по версии СК, оно обошлось "России" на 32 миллиона дороже, чем российский аналог. Следствие предполагает, что часть переплаченных средств руководители предприятия получили в виде "отката".

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Отметим, в отношении членов руководства летного отряда "Россия" уже расследуется одно уголовное дело, фигурантами которого являются 12 человек, включая бывшего гендиректора Ярослава Одинцева. Их обвиняют в завышении сметы при ремонте систем кондиционирования самолетов, которые эксплуатируются предприятием, более чем на 46 миллионов рублей.

Напомним, специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой первых лиц РФ, в том числе президента, премьер-министра, главы МИД и спикеров верхней и нижней палат парламента.