По данным источников El Periodico, фургон арендовал мусульманин. АВС со ссылкой на источники в полиции сообщает, что речь может идти о джихадисте.

Полиция разыскивает второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться. В машине, которая использовалась при теракте, нашли испанский паспорт. Имя его владельца не называется.

Обнаружен второй фургон, который, предположительно, принадлежит устроителям теракта в Барселоне.

Выясняются все новые подробности произошедшего. Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в центре города, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей. Об этом рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире одного из местных телеканалов.

В фургоне, сбившем пешеходов в центре Барселоны, обнаружили паспорт подданного Испании, сообщает газета El Pais. Издание отмечает, что, по данным следователей, за рулем находился мужчина ростом примерно 1 метр 70 в белой рубашке в голубую полоску.

Фургон был арендован человеком по имени Дрисс Оукабир, мужчина является выходцем из города Санта-Перпетуа-де-Могода в Каталонии.

Кроме того, полиция ведет переговоры с людьми, захватившими заложников в одном из турецких ресторанов города.