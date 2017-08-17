В Барселоне пикап въехал в толпу в районе улицы Рамбла. По последним данным, погибли не менее 13 человек.
Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом.
Вероятно, число погибших увеличится. Среди пострадавших есть тяжело раненные, говорят власти.
По данным источников El Periodico, фургон арендовал мусульманин. АВС со ссылкой на источники в полиции сообщает, что речь может идти о джихадисте.
Полиция разыскивает второй фургон, арендованный преступником (или преступниками), чтобы скрыться. В машине, которая использовалась при теракте, нашли испанский паспорт. Имя его владельца не называется.
Обнаружен второй фургон, который, предположительно, принадлежит устроителям теракта в Барселоне.
Выясняются все новые подробности произошедшего. Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в центре города, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей. Об этом рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире одного из местных телеканалов.
В фургоне, сбившем пешеходов в центре Барселоны, обнаружили паспорт подданного Испании, сообщает газета El Pais. Издание отмечает, что, по данным следователей, за рулем находился мужчина ростом примерно 1 метр 70 в белой рубашке в голубую полоску.
Фургон был арендован человеком по имени Дрисс Оукабир, мужчина является выходцем из города Санта-Перпетуа-де-Могода в Каталонии.
Кроме того, полиция ведет переговоры с людьми, захватившими заложников в одном из турецких ресторанов города.
Напомним, похожие теракты в европейских городах происходили и ранее.
14 июля 2016 года выходец из Туниса врезался на грузовике в толпу людей на Английской набережной в Ницце. Погибли 86 человек, 308 пострадали. Нападавшего застрелила полиция. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Трагедия произошла во время салюта в День взятия Бастилии.
19 декабря 2016 года фура с полуприцепом въехала на территорию рождественского базара в Берлине. Под колесами грузовика погибли 11 человек, пострадали более пяти десятков. Позже в кабине нашли тело убитого террористом хозяина грузовика. Террориста, уроженца Туниса, обнаружили в Италии спустя 5 дней. Он погиб в перестрелке с полицией.
3 июня 2017 года на тротуар на Лондонском мосту выехал фургон и начал сбивать пешеходов. Затем из него вышли трое вооруженных ножами мужчин, которые стали нападать на людей. Погибло восемь человек, из них четверо безоружных полицейских, еще 48 человек пострадали. Всех преступников застрелила полиция. Ответственность за теракт взяло на себя также "Исламское государство".
22 марта террорист на автомобиле наехал на людей на Вестминстерском мосту в британской столице, а затем напал с ножом на полицейских и был застрелен. Жертвами преступника стали 5 человек, пострадали 50.
7 апреля 2017 года теракт в Стокгольме. В центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице. Эта трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлекшим человеческие жертвы. В теракте погибли пятеро и получили ранение еще 14 человек. В ходе оперативных действий по поиску террориста полицейские задержали 39-летнего гражданина Узбекистана, который является основным подозреваемым в осуществлении теракта.