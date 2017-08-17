Литовец от имени Facebook и Google обманул более 100 млн человек

Мошеннику грозит лишение свободы сроком на более 20 лет

Литва выдала Соединенным Штатам мошенника Эвалдаса Римасаускаса, который рассылал фейковые электронные сообщения от имени компаний Facebook и Google.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BNS.

"Литовский гражданин Эвалдас Римасаускас, обвиняемый в распространении мошеннических электронных сообщениях от американских компаний Facebook и Google, обманул более 100 млн человек", - указано в сообщении.

Передача Римасаускаса состоялась 16 августа 2017 августа после того, как Апелляционный суд Литвы принял решение об его экстрадиции в США.

Суд обвинил Римасаускаса в том, что он путем обмана получил от Facebook 98,88 млн долларов, а у Google - 23,23 млн долларов. Если суд в США признает его вину, мошеннику грозит лишение свободы сроком на более 20 лет.

По данным следствия, подозреваемый зарегистрировал в Литве фирму, которая имела такое же название, как и одна из азиатских компаний по производству компьютерного оборудования.

От имени этой компании Римасаускас в 2013-2015 годах отправлял несколько "фишинговых" электронных писем двум американским интернет-компаниям, которые ранее заключали крупные контракты с азиатской фирмой.

Так, мошенник ввел в заблуждение работников американских компаний, которые впоследствии переводили деньги на его счета в Латвии и на Кипре. После он переправлял средства на другие счета в разных банках по всему миру.

Кроме того, он подделал документы американской компании, чтобы убедить банки в подлинности транзакций.

Напомним, киберполиция поймала мошенников, выманивших у украинцев 1 млн грн.