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Главная » Мир » Литовец от имени Facebook и Google обманул более 100 млн человек
Литовец от имени Facebook и Google обманул более 100 млн человек
Фото: Washington Times

Литовец от имени Facebook и Google обманул более 100 млн человек

Мошеннику грозит лишение свободы сроком на более 20 лет

17.08.17 183
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Литва выдала Соединенным Штатам мошенника Эвалдаса Римасаускаса, который рассылал фейковые электронные сообщения от имени компаний Facebook и Google.  

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BNS.

"Литовский гражданин Эвалдас Римасаускас, обвиняемый в распространении мошеннических электронных сообщениях от американских компаний Facebook и Google, обманул более 100 млн человек", - указано в сообщении.

Передача Римасаускаса состоялась 16 августа 2017 августа после того, как Апелляционный суд Литвы принял решение об его экстрадиции в США.

Суд обвинил Римасаускаса в том, что он путем обмана получил от Facebook 98,88 млн долларов, а у Google - 23,23 млн долларов. Если суд в США признает его вину, мошеннику грозит лишение свободы сроком на более 20 лет.

По данным следствия, подозреваемый зарегистрировал в Литве фирму, которая имела такое же название, как и одна из азиатских компаний по производству компьютерного оборудования.

От имени этой компании Римасаускас в 2013-2015 годах отправлял несколько "фишинговых" электронных писем двум американским интернет-компаниям, которые ранее заключали крупные контракты с азиатской фирмой. 

Так, мошенник ввел в заблуждение работников американских компаний, которые впоследствии переводили деньги на его счета в Латвии и на Кипре. После он переправлял средства на другие счета в разных банках по всему миру.

Кроме того, он подделал документы американской компании, чтобы убедить банки в подлинности транзакций. 

Напомним, киберполиция поймала мошенников, выманивших у украинцев 1 млн грн.

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