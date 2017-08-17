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Главная » Мир » Венесуэльцы настолько оголодали, что украли буйвола из зоопарка, - СМИ

Венесуэльцы настолько оголодали, что украли буйвола из зоопарка, - СМИ

Венесуэльцы настолько оголодали, что украли буйвола из зоопарка, - СМИ
Иллюстративное фото

За последние несколько недель из клеток зоопарков украли более десяти видов животных, включая буйвола

17.08.17 5
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В Венесуэле стали чаще похищать животных из зоопарков ради пропитания.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, за последние несколько недель из клеток зоопарков украли более десяти видов животных, включая буйвола. Последний случай касается похищения двух кабанов пекари из зоопарка города Маракайбо в штате Сулия, недалеко от колумбийской границы.

"Мы думаем, что их выкрали, чтобы съесть", — заявил журналистам представитель местной полиции Луис Моралес.

Впрочем, представители зоопарка уверены, что животных похитили с целью перепродажи. "Они тащат все подряд, а животных забрали не для того, чтобы съесть самим", — считает директор зоопарка Леонардо Нуньес.

Напомним, младенческая смертность в Венесуэле выросла на 30%.

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