Экс-модель Хоуп Хикс возглавила пресс-службу Белого дома

Она уже работает старшим консультантом по связям с общественностью, сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

В администрации Трампа отметили, что в "приемлемые сроки" будет названо имя человека, который займет эту должность на постоянной основе.

Хоуп Хикс будет временно совмещать свою новую должность и нынешнюю — роль старшего консультанта по связям с общественностью.

Знакомство Хикс с Трампом началось, когда она работала в Hiltzik Strategies — нью-йоркской фирме по связям с общественностью. Она оставила фирму и стала работать в Trump Organization.

Напомним, ранее руководителем пресс-службы президента США был Энтони Скарамуччи. После назначения в Белый дом он сразу же оказался в центре скандала: в частности, в телефонном разговоре с репортером нецензурно высказался о двух коллегах (бывшем главе администрации Райнсе Прибусе, и советнике президента США Стиве Бэнноне). Скарамуччи покинул свой пост через 10 дней после назначения.