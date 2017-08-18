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Главная » Мир » В городке под Барселоной террористы пытались совершить еще один наезд

В городке под Барселоной террористы пытались совершить еще один наезд

В городке под Барселоной террористы пытались совершить еще один наезд
Камбрильс / Фото: ЕРА

 Злоумышленников застрелили полицейские

18.08.17 76
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В Камбрильсе в ходе спецоперации был предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне, а четверо подозреваемых – застрелены. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на сообщение испанской полиции.

Пятый нападавший был ранен, но впоследствии – умер в больнице.

По данным испанских медиков, нападавшие ранили семерых человек, включая полицейского.

Очевидцы сообщают о стрельбе, произошедшей в районе порта Камбрильса. Полиция заявляет, что ситуация в городе находится под контролем, но призывает жителей проявлять осмотрительность.

Камбрильс – небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу, 18 августа, сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

Полиция пока не приступала к обыску фургона, в котором находились нападавшие, из опасений, что он может быть заминирован, пишет El Pais.

По сведениям газеты La Vanguardia, нападавшие были также вооружены пистолетами.

Как сообщает издание, они были обнаружены полицией, проводившей патрулирование в районе порта Камбрильса, популярного среди туристов.

После небольшой погони фургон с подозреваемыми опрокинулся, пишет La Vanguardia. Те попытались выбраться из него, после чего полиция открыла по ним огонь.

Напомним, 17 августа, по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГИЛ с осторожностью.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое – марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

Барселона пополнила список европейских городов, испытавших на себе ужасные последствия автомобильного нападения на туристическую достопримечательность или иную незащищенную, "мягкую" цель.

Год назад в Ницце мишенью стали празднования Дня взятия Бастилии, затем была рождественская ярмарка в Берлине. Затем были нападения в Париже и Стокгольме. В Лондоне объектами нападения с помощью легковых автомобилей и грузовиков происходили в Вестминстере, на мосту через Темзу и в Финсбери-парке.

В Британии у наиболее заметных объектов, которые могли бы привлечь внимание террористов, устанавливаются новые защитные заграждения в попытке минимизировать риски, а также ведутся разговоры о введении проверки личности тех, кто арендует фургоны. Однако британские спецслужбы – так же как и их коллеги по всей Европе – прекрасно отдают себе отчет в том, насколько ограничены их возможности по выявлению и пресечению угрозы подобного характера.

Орудия для совершения таких преступлений всегда под рукой, и у преступников нет необходимости в тренировке, координации или планировании. Это означает, что исполнители оставляют не так много возможностей для спецслужб своевременно раскрыть их намерения.

Хоть группировка, называющая себя "Исламским государством", и распространила заявление, утверждающее, что ее "солдаты" осуществили нападение в Барселоне, пока нет ясности в том, имели ли исполнители прямую связь с ИГИЛ или же просто были воодушевлены их призывом к действию. Лексика подобных заявлений чаще указывает на второе.

Как бы то ни было, власти в любом случае будут готовиться к дальнейшим атакам схожего характера в обозримом будущем.

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