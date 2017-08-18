Полиция арестовала третьего подозреваемого в совершении теракта в Барселоне

Он выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки

Полиция арестовала третьего подозреваемого в совершении терактов в Испании. Об этом сообщает Twitter каталонской полиции.

"Мы арестовали третьего человека в Риполь, связанного с нападениями", - отмечается в сообщении.

Имя подозреваемого не называется, о нем известно только, что он выходец из испанского полуанклава Мелилья, расположенного на севере Африки.

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Напомним, 17 августа, по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГИЛ с осторожностью.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое – марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.