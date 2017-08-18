Подозреваемый в теракте в Барселоне сам пришел в полицию

Дрисс Укабир, который, как утверждали СМИ, причастен к нападению в Барселоне, явился в полицию.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на La Vanguardia.



Укабир заявил, что у него украли паспорт.



Мужчина рассказал полиции, что увидел свою фотографию в СМИ и пришел в отделение для объяснений.



Отмечается, что, по одной из версий, документы мог украсть его младший брат, а затем принять участие в нападении.

Напомним, 17 августа, по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГИЛ с осторожностью.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое – марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Позже стало известно, что полиция арестовала третьего подозреваемого в совершении теракта в Барселоне.

Этот теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.