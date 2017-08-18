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Главная » Мир » Путин разрешил минобороны РФ забирать у россиян землю

Путин разрешил минобороны РФ забирать у россиян землю

Путин разрешил минобороны РФ забирать у россиян землю
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Весной такое право получили ФСБ и ФСО

18.08.17 1056
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает министерству обороны РФ право изымать земельные участки для государственных нужд. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Кроме того, министерство получило право выдавать разрешения на строительство и эксплуатацию объектов обороны и безопасности, которые относятся к Вооруженным силам России и войскам национальной гвардии. До этого военное ведомство имело право разрешать строительство лишь входящих в структуру Вооруженных сил объектов.

Напомним, весной этого года Путин также наделил правами изымать земли для государственных нужд Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны.

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