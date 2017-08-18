ЦРУ предупреждало о возможности теракта в Барселоне, – СМИ

Центральное разведывательное управление США предупреждало испанские власти о возможности теракта в Барселоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Periodico.

После терактов в Лондоне, Париже и Берлине американская разведслужба пришла к выводу, что Барселона может стать следующей целью террористов, и два месяца назад предупредила об этом власти Испании. В частности, ЦРУ не исключало возможность теракта на улице Рамбла.

Кроме того, по данным El Periodico, в связанном с "Исламским государством" Twitter-аккаунте сообщалось о следующих атаках в Испании.

"Мы осуществим джихад в Испании и вернем себе нашу землю. Атака на Аль-Андалус (название Испании под властью мусульман, - ред.) неизбежна", - говорилось в одном из сообщений.

El Periodico также сообщает, что потенциальной целью террористов мог стать храм Святого семейства в Барселоне. В связи с этим каталонская полиция разработала меры по усиленной защите храма.

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Ранее сообщалось, что теракты в Каталонии устроила группа из 12 человек. В частности, в нее входили пятеро ликвидированных боевиков, которые совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе, а также трое задержанных по подозрению в причастности к теракту в Барселоне. Полиция разыскивает еще четверых террористов, в том числе водителя фургона, который врезался в толпу пешеходов в Барселоне.

Напомним, вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. 13 человек погибли, более 100 пострадали.