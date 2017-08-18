Скончалась одна из пострадавших в результате второго теракта в Испании

Умерла одна из пострадавших в результате теракта в городке Камбрильс. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба экстренной службы Каталонии.

"Раненная в результате вчерашнего нападения в Камбрильсе женщина умерла. Вчера в Барселоне и Камбрильсе в результате террористических атак умерли 14 человек", – говорится в сообщении.

A woman injured yesterday in #Cambrils attack has died.

14 citizens died yesterday in #Barcelona and #Cambrils terrorist attacks — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 августа 2017 г.

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа под Барселоной в городе Камбрильсе террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов, после чего были ликвидированы в результате спецоперации полиции. В результате нападения пострадало 8 человек. Теракт в Камбрильсе произошел через десять часов после нападения в Барселоне. Позже полиция подтвердила связь между терактами в Камбрильсе и Барселоне.

Вечером 17 августа белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны. 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Полиция считает, что теракты в Барселоне и Камбрильсе совершила террористическая ячейка из 12 человек. В частности, в нее входили пятеро ликвидированных боевиков, которые совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе, а также трое задержанных по подозрению в причастности к теракту в Барселоне.