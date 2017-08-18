Предполагается, что северокорейские военные не могут сбивать столь малозаметные самолеты

К началу 2020-х годов США и их союзники планируют иметь на Тихом океане более 100 малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Aviation Week.

Разместить их предполагается неподалеку от Северной Кореи на случай вооруженного конфликта. Сейчас там находится морская истребительная эскадрилья "Зеленые рыцари".

В данный момент ведется подготовка эскадрилий для их перебазирования поближе к КНДР. Предполагается, что у северокорейских военных просто не будет способа сбивать в воздухе столь малозаметные самолеты.

В настоящее время Северная Корея располагает различными ракетами, включая современные класса "земля — воздух" С-200. Однако радарные и следящие системы страны по-прежнему в значительной степени неспособны обнаружить самолеты уровня F-35 Lightning II.

Напомним, Ким Чен Ын хочет еще посмотреть на "безрассудные и глупые поступки янки".