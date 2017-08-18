Австралийка Монако спаслась трижды после терактов в Барселоне, Лондоне и Париже

Джулия Монако из Мельбурна, пережившая накануне теракт в Барселоне, ранее в этом году оказывалась вблизи мест нападений 3 июня в Лондоне и 6 июня в Париже

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на издание Independent.

Сейчас Монако путешествует по странам Европы. По словам туристки, террористическую атаку в Лондоне 3 июня она застала в метрополитене, перекрытом службами безопасности, и была вынуждена дожидаться нормализации ситуации.

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6 июня, в тот день, когда вооруженный молотком мужчина напал на одного из сотрудников полиции близ Собора Парижской Богоматери, она посещала его.

Теракт в Барселоне Монако встретила в одном из магазинов в районе Рамбла, где и произошел теракт.

"Мы не видели фургона, мы могли видеть лишь толпы людей и полицию, которые стали свидетелями чего-то ужасного", - приводит издание рассказ Монако о вчерашних событиях в Барселоне.

"Но я не чувствую желания ехать домой. Я чувствую: я хочу остаться здесь и не дать им, кто бы то ни был, победить", - добавила она.

Напомним, ЦРУ предупреждало о возможности теракта в Барселоне.