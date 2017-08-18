Из Парижа за один день выселены тысячи мигрантов

В основном это выходцы из Эритреи, Судана и Афганистана

В столице Франции полиция всего за один день выселила тысячи мигрантов из стихийного лагеря, который располагался на севере города.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на "Reuters".

К лагерю полиция прибыла около 5 утра. В результате проведенной операции она выселила приблизительно 2500 человек.

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Таким образом, это стало уже вторым (начиная с июля) выселением , когда своего убежища лишились одновременно около 2700 мигрантов.

"Эти незаконные лагеря представляют угрозу для безопасности и общественного здоровья как для самих их жителей, так и для парижан", - говорится в заявлении префекта Парижа.

Выходцев из Эритреи, Судана и Афганистана на автобусах вывезли в лагеря временного содержания мигрантов под Парижем.

Напомним, Украина приняла Стратегию миграционной политики до 2025 года.