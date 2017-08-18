Один из главных российских пропагандистских телеканалов закрывается

"Славу" Life обрел с началом войны в Украине

Телеканал "Life", входящий в холдинг "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова, 18 августа прекратит вещание.

Об этом сообщает "Медуза".

Издание "FlashNord" также утверждает, что канал будет закрыт, а все его сотрудники — уволены.

Ранее о том, что в Life готовится сокращение новостного вещания, писал "РБК".

При этом сам Габрелянов говорил, что закрытия канала не планируется, а речь идет о сокращении выпусков новостей.

Напомним, "славу" Life обрел с началом войны в Украине. Тогда в оккупированном Донбассе появилось огромное количество его "корреспондентов", которые транслировали откровенную ложь и антиукраинскую информацию.