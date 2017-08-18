Трамп увольняет своего серого стратегического кардинала, - СМИ

Президент США Дональд Трамп увольняет Стивена Бэннона с должности главного советника по стратегическим вопросам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "The New York Times".

По имеющейся у издания информации, Трамп уже сообщил об этом решении своим помощникам.

При этом источник, близкий к Бэннону, подчеркнул, что советник Трампа сам решил подать в отставку и о своем решении он объявил еще 7 августа.

О его увольнении должны были объявить в начале этой недели, но из-за беспорядков в Шарлотсвилле, эту новость не обнародовали.

Отмечается, что Стива Бэннона часто называли "серым кардиналом" Белого дома.

Напомним, Трампу печально видеть, как историю и культуру США разрывают на части.