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Главная » Мир » Трамп увольняет своего серого стратегического кардинала, - СМИ

Трамп увольняет своего серого стратегического кардинала, - СМИ

Трамп увольняет своего серого стратегического кардинала, - СМИ
Фото: Getty Images

Объявление об отставке Стивена Бэннона отложили из-за беспорядков в Шарлотсвилле

18.08.17 55
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Президент США Дональд Трамп увольняет Стивена Бэннона с должности главного советника по стратегическим вопросам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "The New York Times".

По имеющейся у издания информации, Трамп уже сообщил об этом решении своим помощникам.

При этом источник, близкий к Бэннону, подчеркнул, что советник Трампа сам решил подать в отставку и о своем решении он объявил еще 7 августа.

О его увольнении должны были объявить в начале этой недели, но из-за беспорядков в Шарлотсвилле, эту новость не обнародовали.

Отмечается, что Стива Бэннона часто называли "серым кардиналом" Белого дома.

Напомним, Трампу печально видеть, как историю и культуру США разрывают на части.

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