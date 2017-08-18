Мятежному полковнику из российского Генштаба дали еще полтора года

Владимир Квачков стал знаменитым еще в 2005 году

1,5 года колонии строгого режима к уже имеющемуся сроку полковника ГРУ Генштаба РФ Владимира Квачкова, уже отбывающего наказание по обвинению в подготовке мятежа добавил Приволжский окружной военный суд в Самаре.

Как сообщают российские СМИ,он признал Квачкова виновным в возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ). С учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору экс-полковник проведет в колонии два года.

Отметим, Квачков стал известным еще в 2005 году, когда его обвинили в покушении на главу "Роснано" Анатолия Чубайса, занимавшего в то время пост главы РАО "ЕЭС России".

Тогда Квачкова дважды оправдывали присяжные - в 2008-м и в 2010 году.

Однако, 23 декабря 2010 года, на следующий день после освобождения из СИЗО, Квачков был задержан по новому делу - о подготовке вооруженного мятежа. Суд длился три года и признал полковника виновным, приговорив его к 13 годам колонии. Затем срок наказания сократили до восьми лет.

А два года назад движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (НОМП), которое возглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено на территории России.

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