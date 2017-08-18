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Главная » Мир » Причастные к теракту в Барселоне уничтожены, - СМИ
Теракты в Испании

Причастные к теракту в Барселоне уничтожены, - СМИ

Причастные к теракту в Барселоне уничтожены, - СМИ

Имя остающегося на свободе преступника Юнес Абуйаакуб

18.08.17 49
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В испанском городе Камбрильс в ночь с четверга на пятницу были уничтожены три подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне, который произошел днем 17 августа, еще один террорист находится в бегах.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на El Mundo.

Указывается имя остающегося на свободе преступника — его зовут Юнес Абуйаакуб. Мусса Укабир, Саид Аалья и Мохаммед Хичами были убиты испанской полицией.

Напомним, вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

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