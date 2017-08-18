Самой старой беженке в мире отказано в убежище в Швеции

Она пересекла Иран, Турцию и Грецию. В дороге родственникам периодически приходилось нести ее на спине

Стокгольм отказался предоставить убежище 106-летней уроженке Афганистана Бибихал Узбеки, которая считается старейшей в мире беженкой.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Blankspot.

Она вместе с семьей покинула северный афганский город Кундуз в 2015-м году после вторжения талибов. Позже в том же году, когда она находилась в лагере для беженцев в Хорватии, ее история привлекла внимание прессы. Через несколько месяцев Узбеки вместе с семьей попала в Швецию.

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Чтобы добраться до нее, она, в частности, пересекла Иран, Турцию и Грецию. В дороге родственникам периодически приходилось нести ее на спине.

"Это была тяжелая поездка для всей семьи. Мы несли ее, пока не добрались до Германии, там врач дал нам инвалидное кресло", — рассказывал сын беженки.

Теперь она должна вернуться в Афганистан или отправиться в любую другую страну, которая ее примет. На решение шведских властей подана жалоба, она пока не рассмотрена.

Напомним, Green Card в США могут отменить.