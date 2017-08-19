От Трампа ушли его консультанты по делам искусств и гуманитарных наук

17 членов консультативного президентского комитета по делам искусств и гуманитарных наук подали в отставку в знак протеста против политики Дональда Трампа.
Об этом они написали в коллективном заявлении, адресованном президенту, которое цитируют мировые СМИ.
Члены комитета обвинили Трампа в поддержке агрессивных групп и террористов, которые убили и ранили американских граждан в Шарлоттсвилле.
"Превосходство и дискриминация — не американские ценности. Ваши ценности — не американские ценности. Мы должны быть лучше этого. Мы и есть лучше этого. Если это вам не понятно, тогда мы призываем вас также уйти в отставку", — заявили члены комитета.
Интересно, что жена президента Мелания Трамп является почетным председателем комитета.
Напомним, Трамп увольняет своего серого стратегического кардинала.