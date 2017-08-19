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Главная » Мир » Парламент Венесуэлы лишен полномочий

Парламент Венесуэлы лишен полномочий

Парламент Венесуэлы лишен полномочий
Фото: Breakfast

Депутаты заявили, что не допустят роспуска органа законодательной власти

19.08.17 67
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Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла декрет о лишении полномочий действующего парламента страны.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "Venezuelanalysis".

Теперь Конституционная ассамблея будет законодательно заниматься вопросами "сохранения мира, безопасности, суверенитета, социально-экономической и финансовой системы".

В парламенте Венесуэлы, большинство мандатов в котором имеют представители оппозиции, уже заявили, что не признают данное решение. Такие действия названы "нелегальными и противоречащими конституции". Депутаты заявили, что не допустят роспуска законодательной власти.

Напомним, Мадуро обозвал мексиканского президента "изнасилованным Трампом".

 

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