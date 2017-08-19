Парламент Венесуэлы лишен полномочий

Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла декрет о лишении полномочий действующего парламента страны.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "Venezuelanalysis".
Теперь Конституционная ассамблея будет законодательно заниматься вопросами "сохранения мира, безопасности, суверенитета, социально-экономической и финансовой системы".
В парламенте Венесуэлы, большинство мандатов в котором имеют представители оппозиции, уже заявили, что не признают данное решение. Такие действия названы "нелегальными и противоречащими конституции". Депутаты заявили, что не допустят роспуска законодательной власти.
Напомним, Мадуро обозвал мексиканского президента "изнасилованным Трампом".