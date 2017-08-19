Цукерберг уходит в декретный отпуск

Основатель Facebook выразил уверенность, что за два месяца его офис никуда не денется

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг уйдет в отпуск на два месяца в связи с предстоящим рождением второй дочери.

"Наша вторая дочь скоро появится на свет, и я планирую снова [как и при рождении первой дочери] взять отпуск на два месяца", - написал Цукерберг на своей странице в своей социальной сети.

Он напомнил, что в его компании сотрудникам предоставляются четыре месяца отпуска при подобных обстоятельствах, причем их можно брать раздельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook сообщили о резком увеличении доходов

"Сначала я проведу один месяц с женой Присциллой и девочками, а потом проведу с ними еще и весь декабрь", - уточнил Цукерберг. Он пояснил, что, согласно различным исследованиям, когда отцы уделяют больше времени новорожденным, это благотворно сказывается в дальнейшем на семьях.

"Я вполне уверен, что, когда вернусь, мой офис никуда не денется", - пошутил Цукерберг.

Напомним, Макрон переплюнул Цукерберга в рейтинге влиятельности.