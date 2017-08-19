Сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи

Каждый год 19 августа по инициативе ООН отмечается Всемирный день гуманитарной помощи.

В этот день в 2003 году у офиса ООН в Багдаде (Ирак) в результате теракта взорвался грузовик. Трагедия унесла жизни 22 человек, в том числе Верховного комиссара ООН по правам человека Сержио Вьера де Милля.

Всемирный день гуманитарной помощи - это ежегодное напоминание о необходимости действий, призванных облегчить страдания людей . А еще это одна из возможностей оценить ту тяжелую работу, которую ежедневно выполняют работники гуманитарных миссий и волонтеры на передней линии борьбы с различными кризисами.

В этом году День посвящен защите гражданского населения, работников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и всех жертв военных конфликтов. В связи с этим ООН призывает государства-члены, гражданское общество и мировых лидеров повышать осведомленность всего общества в вопросах защиты гражданского населения и предпринимать соответствующие действия.