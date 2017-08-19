Полиция считает, что водителю стало плохо и он въехал в толпу нечаянно

Шестерых человек, среди которых женщина с серьезными травмами, доставили в больницу после того, как водитель случайно въехал в толпу пешеходов на оживленной улице в Сиднее.

Об этом сообщает сиднейский портал 9news.com.au, передает "Укринформ".

Полиция считает, что водителю стало плохо и он въехал в толпу нечаянно.

Инцидент произошел примерно в 3.45, на месте работают все аварийные службы.

Женщину перевезли в Королевской северо-шорский госпиталь с серьезными травмами. Пятеро других пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу.

Водитель остается на месте, где он помогает офицерам в расследовании.











Фото: 9news.com.au