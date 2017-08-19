Отец барселонского террориста заявил, что его сын никому не причинял вреда

Террорист, убивший больше десятка людей в Барселоне, Мусса Укабир ходил в школу и никому не причинял вреда.
Об этом, как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Pais, заявил отец террориста.
Он признался, что его ребенок никому не причинял вреда, учился в школе, однако в последнее время стал молиться.
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"Они не проявляли никаких признаков радикализации", - заявил отец Муссы Укабира, которого правоохранителям удалось ликвидировать, а его брата Дрисса Укабира задержать.
Напомним, австралийка Монако спаслась трижды после терактов в Барселоне, Лондоне и Париже.